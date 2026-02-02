logo pulso
Invierten 1.5 mdp en vivero ambiental del estado

El equipamiento busca aumentar la producción de plantas para reforestación en 2026.

Por Redacción

Febrero 02, 2026 02:03 p.m.
A
Invierten 1.5 mdp en vivero ambiental del estado

Con una inversión de 1.5 millones de pesos, el Gobierno del Estado destinó recursos al equipamiento del personal de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) para reactivar su vivero y reforzar los programas de reforestación en San Luis Potosí.

El equipamiento fue asignado al vivero de la Segam, ubicado en el parque Tangamanga I, con el objetivo de mejorar los procesos de producción vegetal y ampliar la capacidad operativa de la dependencia en acciones ambientales.

De acuerdo con la Segam, con estas herramientas se prevé la reproducción de más de 130 mil plantas durante 2026, que serían utilizadas en programas de reforestación y restauración ecológica en distintas zonas del estado.

