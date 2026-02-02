Invitan a vacunarse contra el sarampión

Este martes 3 de febrero habrá jornada de vacunación contra el sarampión en la plaza principal de Villa de Pozos a partir de las 10:00 de la mañana. La convocatoria es para niñas y niños, adolescentes y adultos de ciertos rangos de edad, no vacunados o que desconozcan su esquema de vacunación.

El gobierno poceño precisó, a través de sus canales oficiales, que la vacunación se realizará no solamente este martes 3 sino también el jueves 5 de febrero en la plaza principal, de 10:00 de la mañana a 2:00 de la tarde con apoyo de personal de los Servicios de Salud del Estado y del Servicio Médico Municipal.

Se aclaró que la vacuna no es para todas las personas, sino solamente para niñas y niños de 12 y 18 meses; niñas y niños de seis años; adolescentes de 10 a 19 años que no se hayan vacunado antes y personas adultas de 20 a 49 años sin vacunación previa o que desconozcan su esquema de vacunación.

Al cierre de enero, de acuerdo con cifras oficiales del Sector Salud, se contabilizaron a nivel nacional siete mil 802 casos de sarampión y 26 muertes por esta enfermedad, aunque sólo una de éstas ha ocurrido en este 2026. En San Luis Potosí, en lo que va del año, se tienen tres casos confirmados, aunque de origen foráneo.

