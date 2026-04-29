Invita Patricia Aradillas a proteger el medio ambiente

En su participación en un evento empresarial en el Parque Industrial Colinas, la concejal presidente Patricia Aradillas se pronunció por desarrollar, de la mano con la iniciativa privada de Villa de Pozos, proyectos ambientales que beneficien no sólo el entorno de los negocios industriales, sino a las y los residentes de colonias cercanas a éstos.

La funcionaria acudió como invitada a la Semana de la Seguridad y la Salud en el Trabajo de la empresa SIIX EMS México, dedicada a la manufactura de componentes electrónicos principalmente para la industria automotriz y que está presente en territorio potosino al menos desde el año 2013.

Patricia Aradillas expresó su interés en coordinarse con el sector industrial del municipio "para realizar acciones conjuntas en favor del medio ambiente y consolidar una agenda de trabajo basada en la colaboración y la responsabilidad compartida".

Adelantó que, como parte de estas acciones coordinadas, el gobierno municipal prevé implementar jornadas de reforestación en colonias cercanas al Parque Industrial Colinas.

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