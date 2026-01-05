logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

Fotogalería

CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Invitan a disfrutar de la Expo Rosca en Pozos

Por Leonel Mora

Enero 05, 2026 03:00 a.m.
A

Residentes de Villa de Pozos que gusten de compartir la Rosca de Reyes este lunes 5 ó martes 6 de enero estarán a tiempo de aprovechar la Segunda Expo Rosca de Reyes que el gobierno municipal organizó en la plaza principal de la cabecera municipal.

A través de su Dirección de Desarrollo Económico, a cargo de Alejandro Méndez Zavala, la administración poceña invitó a la población a conocer las diversas opciones y precios de rosca que, en esta ocasión, presentan las y los expositores participantes. Cabe recordar que Villa de Pozos, desde hace años, tiene fama y tradición de que aquí se elabora pan de gran calidad y de precios más accesibles que en la capital del estado.

El horario para conocer este lunes y martes las diferentes presentaciones de rosca, es de 10:00 de la mañana a 9:00 de la noche en el lado poniente de la plaza.

Méndez Zavala apuntó que este evento tiene como objetivo "impulsar el consumo local y preservar las tradiciones, al tiempo que se brinda a la población la oportunidad de conocer y adquirir roscas y otros productos de calidad directamente de productores y panaderos del municipio".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Reparan registros dañados en zonas peatonales del Centro Histórico
    Reparan registros dañados en zonas peatonales del Centro Histórico

    Reparan registros dañados en zonas peatonales del Centro Histórico

    SLP

    Redacción

    Atienden puntos de riesgo en zonas peatonales.

    Investigación en SLP abre nuevas pistas contra enfermedades del corazón
    Investigación en SLP abre nuevas pistas contra enfermedades del corazón

    Investigación en SLP abre nuevas pistas contra enfermedades del corazón

    SLP

    Redacción

    Financian en SLP estudio sobre colesterol

    Renuncia director de Interapas
    Renuncia director de Interapas

    Renuncia director de Interapas

    SLP

    Pulso Online

    Jorge Daniel Hernández, ahora exdirector argumentó motivos personales y de salud.

    Premian a hoteles con descuento en licencias de alcohol
    Premian a hoteles con descuento en licencias de alcohol

    Premian a hoteles con descuento en licencias de alcohol

    SLP

    Samuel Moreno

    Los establecimientos afiliados a la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles en SLP recibirán un beneficio fiscal en 2026.