Invitan a disfrutar de la Expo Rosca en Pozos

Residentes de Villa de Pozos que gusten de compartir la Rosca de Reyes este lunes 5 ó martes 6 de enero estarán a tiempo de aprovechar la Segunda Expo Rosca de Reyes que el gobierno municipal organizó en la plaza principal de la cabecera municipal.

A través de su Dirección de Desarrollo Económico, a cargo de Alejandro Méndez Zavala, la administración poceña invitó a la población a conocer las diversas opciones y precios de rosca que, en esta ocasión, presentan las y los expositores participantes. Cabe recordar que Villa de Pozos, desde hace años, tiene fama y tradición de que aquí se elabora pan de gran calidad y de precios más accesibles que en la capital del estado.

El horario para conocer este lunes y martes las diferentes presentaciones de rosca, es de 10:00 de la mañana a 9:00 de la noche en el lado poniente de la plaza.

Méndez Zavala apuntó que este evento tiene como objetivo "impulsar el consumo local y preservar las tradiciones, al tiempo que se brinda a la población la oportunidad de conocer y adquirir roscas y otros productos de calidad directamente de productores y panaderos del municipio".

