Invitan a la conferencia "La violencia sí tiene nombre"

Por Leonel Mora

Marzo 04, 2026 03:00 a.m.
A
Invitan a la conferencia "La violencia sí tiene nombre"

El gobierno de Soledad recordó a la población que mañana miércoles 4 de marzo, a las 10:00 de la mañana en el teatro "Doroteo Arango", tendrá lugar la conferencia "La violencia sí tiene nombre", que forma parte de las actividades enmarcadas en el Mes de la Mujer. El acceso será gratuito, aunque se recomienda llegar con tiempo al recinto.

La ponencia estará a cargo de la abogada y activista Alejandra Ixchel Rivera Velázquez y de la jefa de Unidad Especializada en la Atención a la Violencia de Género de la Guardia Civil del Estado, Alejandra Ramírez Villela.

Rivera Velázquez es licenciada en Derecho desde 2011 por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y ha participado como abogada en casos de presunto acoso de estudiantes en dicha casa de estudios y en otros procesos legales en juzgados familiares. Es también licenciada en Comunicación y asesora en Inversiones.

Ambas profesionistas compartirán herramientas para identificar la violencia psicológica, económica, física y simbólica y así reconocer conductas que vulneran los derechos de las mujeres para prevenir, actuar y resolver situaciones de violencia.

