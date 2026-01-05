logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

Fotogalería

CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Invitan a la Rosca de Reyes en SGS

Se repartirá en la plaza; se busca un instante de alegría

Por Martín Rodríguez

Enero 05, 2026 03:00 a.m.
A
Invitan a la Rosca de Reyes en SGS

La Alcaldía de Soledad de Graciano Sánchez partirá una rosca de reyes en la plaza pública. La reunión de partida de rosca en compañía de la gente fue programada para el martes 6 de enero frente a la presidencia municipal.

El alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro Muñiz, anunció que todo aquel que acuda a la convocatoria podrá participar en la tradicional partida de "Rosca de Reyes" este 6 de enero, con motivo de la celebración del Día de Reyes Magos, festividad con la que el municipio concluirá las celebraciones navideñas.

Dijo que se pretende generar un ambiente de convivencia y cercanía con la ciudadanía, de manera que puedan compartir al instante de alegría y tradición. La alcaldía organizó la partida y reparto de la tradicional "Rosca de Reyes" el próximo martes a las 9:00 de la mañana frente a la presidencia municipal.

Durante el evento, las y los asistentes podrán degustar de una rosca tradicional que se servirá acompañada de un vaso de chocolate caliente. Cabe mencionar que los asistentes pueden llevar su termo para recibir esta bebida si desean contribuir al cuidado del medio ambiente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Navarro Muñiz dijo que además de mantener vivas las costumbres que se transmiten de generación en generación, esa actividad busca generar espacios que fortalezcan la unión familiar y permitan reforzar lazos de comunidad para fortalecer el tejido social.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Reparan registros dañados en zonas peatonales del Centro Histórico
    Reparan registros dañados en zonas peatonales del Centro Histórico

    Reparan registros dañados en zonas peatonales del Centro Histórico

    SLP

    Redacción

    Atienden puntos de riesgo en zonas peatonales.

    Investigación en SLP abre nuevas pistas contra enfermedades del corazón
    Investigación en SLP abre nuevas pistas contra enfermedades del corazón

    Investigación en SLP abre nuevas pistas contra enfermedades del corazón

    SLP

    Redacción

    Financian en SLP estudio sobre colesterol

    Renuncia director de Interapas
    Renuncia director de Interapas

    Renuncia director de Interapas

    SLP

    Pulso Online

    Jorge Daniel Hernández, ahora exdirector argumentó motivos personales y de salud.

    Premian a hoteles con descuento en licencias de alcohol
    Premian a hoteles con descuento en licencias de alcohol

    Premian a hoteles con descuento en licencias de alcohol

    SLP

    Samuel Moreno

    Los establecimientos afiliados a la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles en SLP recibirán un beneficio fiscal en 2026.