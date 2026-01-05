Invitan a la Rosca de Reyes en SGS

La Alcaldía de Soledad de Graciano Sánchez partirá una rosca de reyes en la plaza pública. La reunión de partida de rosca en compañía de la gente fue programada para el martes 6 de enero frente a la presidencia municipal.

El alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro Muñiz, anunció que todo aquel que acuda a la convocatoria podrá participar en la tradicional partida de "Rosca de Reyes" este 6 de enero, con motivo de la celebración del Día de Reyes Magos, festividad con la que el municipio concluirá las celebraciones navideñas.

Dijo que se pretende generar un ambiente de convivencia y cercanía con la ciudadanía, de manera que puedan compartir al instante de alegría y tradición. La alcaldía organizó la partida y reparto de la tradicional "Rosca de Reyes" el próximo martes a las 9:00 de la mañana frente a la presidencia municipal.

Durante el evento, las y los asistentes podrán degustar de una rosca tradicional que se servirá acompañada de un vaso de chocolate caliente. Cabe mencionar que los asistentes pueden llevar su termo para recibir esta bebida si desean contribuir al cuidado del medio ambiente.

Navarro Muñiz dijo que además de mantener vivas las costumbres que se transmiten de generación en generación, esa actividad busca generar espacios que fortalezcan la unión familiar y permitan reforzar lazos de comunidad para fortalecer el tejido social.