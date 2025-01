Invitan a observar la alineación planetaria única

El astrónomo Ulises Vásquez Azuara, quien desde la Plaza de Armas de esta capital realiza observaciones del proceso de alineación de seis planetas en el firmamento, invitó a la población a disfrutar de este fenómeno poco común, pero sin generar falsas expectativas que poco tienen que ver con la ciencia.

“Los planetas que participan en la alineación de la que se habla actualmente son Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, aunque estos dos últimos no son tan visibles. Su alineación no es perfecta, sino que varía en torno a una línea que los astrónomos llamamos eclíptica”, mencionó el estudioso del cosmos en entrevista.

Ulises, quien junto con la psicóloga Adriana Huerta y la astrónoma Sofía Huerta realizan observaciones de la alineación desde la Plaza de Armas de esta capital, dijo que el fenómeno no será “como se pinta en algunas ilustraciones”, con los planetas en fila perfecta uno detrás de otro, pues las posibilidades de que algo así suceda “son extremadamente raras, por no decir nulas. Incluso, es probable que una alineación perfecta no haya sucedido nunca en toda la existencia del sistema solar y quizás no se realice jamás”.

También comentó que la alineación no es exclusiva de una fecha, sino que ya desde ahora el fenómeno es visible aunque se ha publicitado mucho la fecha del 21

de enero.

Sobre las creencias populares de que las alineaciones o conjunciones de planetas aportan energías “especiales” a las personas, el astrónomo comentó que se trata de pensamientos muy antiguos, pero con pocas bases científicas.