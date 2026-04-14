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Invitan llevar a menores a valoracion de labio hendido

Por Leonel Mora

Abril 14, 2026 03:00 a.m.
A
Invitan llevar a menores a valoracion de labio hendido

El Sistema DIF de Villa de Pozos recordó a la población que este martes 14 de abril habrá valoración de niñas y niños candidatos a cirugía para rehabilitación de labio y paladar hendido, campaña que se realiza en coordinación con el Sistema Estatal DIF y el Hospital del Niño y la Mujer. Las personas interesadas podrán acudir este martes a las 8:30 de la mañana al citado hospital y aportar datos de la menor o el menor que desean que sea candidato a cirugía. La campaña busca "brindar una oportunidad para mejorar la salud y el desarrollo de las y los infantes que viven con esta característica".

Mayores informes se pueden obtener al teléfono del DIF del Estado: 444 151 5000, extensión 223, preferentemente en horario de oficina (lunes a viernes de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde). De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud del gobierno federal, el labio y paladar hendido es una de las más comunes malformaciones congénitas, con una incidencia de entre 1:500 y 1:700 nacimientos. 

Algunos estudios indican que hay una mayor incidencia entre madres que no incorporaron la ingesta de ácido fólico desde el primer trimestre de gestación.

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