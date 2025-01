Irregular, el abasto de agua en Soledad

Las colonias San Francisco de Asís y Valle de San Isidro son dos zonas en las que el servicio de agua potable es deficiente, denunciaron residentes de estas zonas al señalar que ante este problema, tienen que comprar agua a pipas particulares.

En el caso del fraccionamiento San Francisco, sólo en algunos puntos es donde el agua potable no llega con la misma presión, lo que impide que la gente pueda almacenarla de manera directa en sus aljibes o tinacos.

“En algunas calles es donde no tenemos agua, o nos la tandean, porque si en una semana nos va bien, nos llega dos días, pero con muy baja presión”, expuso Tania, vecina del lugar.

Refirió que debido a que en ocasiones el agua sale hasta la medianoche o muy temprano, no se dan cuenta ya que salen a trabajar y prefieren cerrar la llave para que el agua no se desperdicie. Por lo anterior, tiene que comprar cada 15 días una pipa de agua, cuyo costo ronda los 500 a 700 pesos.

Se quejó de que, a pesar de que no tienen el servicio de manera regular, en el recibo les aparece como si así fuera. “El problema es que no sabemos por qué sólo en algunas calles hay días sin agua; la gente dice que cierran las válvulas, pero lo que molesta es que no tengamos el servicio diario y en el recibo nos quieran cobrar un agua que no consumimos”, señaló.