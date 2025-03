Irregularidades en elección estudiantil de la UASLP

“La democracia no se está ejerciendo de manera justa desde el momento en que eliminan a una planilla”, afirmó Fátima Guzmán, estudiante de la Facultad de Ciencias de la Información y exintegrante de la Planilla 2, que buscaba contender por la consejería estudiantil de dicha facultad.

Integrantes de la planilla denunciaron que el proceso convocado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) para la elección de consejeros y consejeras alumnas fue irregular, ya que la convocatoria no establece la prohibición de la reelección para consejeros estudiantiles.

“Algo que no está escrito o prescrito no puede ser motivo de sanción. La eliminación de nuestra planilla fue ilegal. Además, lo que sí se especifica es que rectores, directores y consejeros docentes pueden reelegirse solo una vez, pero no hay ninguna restricción mencionada para los alumnos”, señaló Diego Moisés Rodríguez, actual consejero alumno de la Facultad de Ciencias de la Información.

Asimismo, indicaron que la exclusión de su planilla benefició a las que sí pudieron permanecer en la contienda. En este sentido, hicieron un llamado a las y los estudiantes que resulten electos para que representen los intereses del alumnado y no actúen en favor de la administración.

De acuerdo con los denunciantes, el Consejo Universitario justificó la eliminación de la planilla argumentando que no cumplieron con los plazos y el orden de registro estipulado en la convocatoria, debido a un retraso en la entrega de documentación.