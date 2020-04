Irrisorio, muestreo de COVID en el país

Si determinados municipios en el país y el estado no registran casos positivos, no significa la inexistencia de los mismos, pues son comunidades pequeñas, aisladas y de difícil acceso, lo cual es normal en las epidemias, pero se tendrá conocimiento cuando residentes de ese lugar acudan a otra municipalidad, valoró Andreu Comas García, investigador del Centro de Investigación en Ciencias de la Salud y Biomedicina (CICSaB) de la UASLP.

"Pero que no tengan hoy datos, no quiere decir que no haya, es que no tenemos información porque tampoco hay tanta capacidad de muestreo. Te pongo un ejemplo, la mayoría de los países realizan más o menos mil pruebas por 100 mil habitantes. México a nivel nacional está realizando unas 34 pruebas por cada 100 mil habitantes", acotó.

El también especialista de la Facultad de Medicina, reportó que en San Luis Potosí, entre el trabajo del CICSaB y el Laboratorio Estatal de Salud Pública, se realizan alrededor de 64 o 70 toma de muestras por cada 100 mil personas.

Para el experto, las intervenciones focalizadas o regionalizadas en el país, es algo muy interesante y positivo, dado que si se detecta que no hay transmisión o las hospitalizaciones son bajas, se pueda reactivar paulatinamente la movilidad de la ciudadanía, y por ende, la economía.