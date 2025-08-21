J. M. Navarro arranca la construcción del colector de Acceso Norte

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, encabezó este miércoles, el arranque de la construcción del colector pluvial en la avenida Acceso Norte, una obra largamente esperada que dará solución definitiva a un problema histórico de inundaciones que afecta tanto a automovilistas, como a comerciantes y familias de los condominios San Jorge.

Este proyecto se convierte en un paso firme hacia la transformación de la infraestructura hidráulica del municipio, devolviendo tranquilidad y seguridad a miles de habitantes que durante años padecieron encharcamientos severos en cada temporada de lluvias.

El presidente municipal dijo que las y los soledenses, ya no tienen que esperar a que el organismo Interapas asuma su responsabilidad, por lo que con apoyo del Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, se toman acciones para resolver históricas adversidades e impulsar el bienestar de las familias en todo el municipio.

Recordó que en consecuencia de la cercanía y el trabajo permanente, el Gobierno Municipal avanza en la construcción de un colector en la colonia Privadas de la Hacienda -una zona donde también se sufre por inundaciones-, así como la perforación de un pozo de agua para abastecer a miles de hogares de la zona centro de Soledad.

Resaltó que el colector en San Jorge, se trata de un proyecto que beneficiará de manera directa a casi 9 mil personas entre habitantes y usuarios de esta importante vialidad. “Son trabajos que muchas veces no se ven, pero son los más valiosos porque mejoran la calidad de vida de los vecinos, hoy con este colector, las familias de San Jorge podrán realizar sus actividades sin temor a quedar incomunicadas en temporada de lluvias”.

La obra contempla una inversión conjunta estatal y municipal de más de 3 millones de pesos, que permitirá la construcción de un colector de 210 metros lineales con tuberías de 36 pulgadas, además de la colocación de rejillas sobre la avenida para captar y conducir el agua pluvial hacia el Río Santiago; con este diseño, resultado de un estudio hidrológico especializado, se pondrá fin a los encharcamientos que durante años paralizaron la movilidad en la zona, devolviendo una vialidad segura y funcional a peatones, automovilistas y familias enteras.

Con acciones como ésta, el Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez confirma que la cercanía con la gente y el trabajo constante generan cambios, resolviendo problemas que parecían imposibles y elevando la calidad de vida de miles de soledenses.