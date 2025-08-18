Jardín de Pozos está hecho un muladar

Algo está fallando en la planeación de las labores de aseo público en Villa de Pozos, pues este domingo, alrededor de la plaza principal, los contenedores de basura lucieron repletos de desechos que ningún empleado municipal retiró para evitar que causaran mal aspecto a quienes visitan la cabecera municipal en fin de semana.

Los contenedores del lado oeste o poniente de la plaza lucieron más o menos limpios y ordenados, pero no así los que se ubican en los costados este u oriental y norte, este último a medio camino entre la

Presidencia Municipal y el templo de San Francisco de Asís.

A pesar de que el sistema de contenedores está diseñado para separar plásticos de papel y cartón, metales y residuos orgánicos, la población hace caso omiso de esto y deposita sus desechos “en donde caiga”, por lo que los depósitos se ven repletos de basura indistinta, pero sobre todo de recipientes desechables de comida y bebida.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

También destacan grandes bolsas de basura y cajas de cartón que al parecer son depositadas junto a los contenedores por comerciantes de alrededor del jardín, cuando se supone que los desechos de los negocios deben ser procesados de otra forma, pues no es obligación de la autoridad municipal recogerlos.

Como sea, quizás hace falta una mejor planeación en la recolección de los residuos de la plaza principal de Villa de Pozos para que los domingos, tanto los residentes como los visitantes encuentren un jardín libre de escenas de basura acumulada.