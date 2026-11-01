Checaría Seduvop sus obras pendientes

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Aunque ya han pasado dos años y seis meses, Jorge Grimaldo Limón, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), declaró que será cuestión de "checarlo" con la UASLP para lograr la ejecución de las obras de ampliación y reforzamiento de la Torre 2 de la Facultad de Ciencias.

Seduvop y UASLP dialogan sobre ampliación Torre 2 en Facultad de Ciencias

El funcionario estatal declaró lo anterior en entrevista, al ser cuestionado por la prensa sobre si todavía existe la partida presupuestal para la realización de la obra o este año ya no se realizaría.

Recientemente la casa de estudios potosina, a través del Consejo Directivo Universitario (CDU), aprobó una partida de 12 millones de pesos para continuar con dichos trabajos que originalmente serían ejecutados por el Gobierno del Estado.

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Falta de acuerdos técnicos y presupuesto retrasan obras en Torre 2

Grimaldo Limón justificó que no se pudo llevar a cabo la intervención, porque la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) no se puso de acuerdo con la Seduvop, en temas técnicos y de obra.

"Pero estamos abiertos al diálogo por si la universidad se quiere acercar lo comentamos, estamos a la orden", aseveró el ex funcionario municipal soledense.

Los trabajos de la Seduvop iniciaron el 12 de abril de 2024, es decir, hace más de dos años y seis meses, con una inversión de 32.7 millones de pesos. Sin embargo, nunca se concretaron por supuesta falta e acuerdos con la Secretaría de Educación Pública (SEP).