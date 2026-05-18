Aumenta movilidad eléctrica en las calles

Ante el incremento en los costos para adquirir un automóvil, así como los gastos de gasolina, mantenimiento y seguros, cada vez más jóvenes potosinos optan por scooters y bicicletas eléctricas como alternativa de movilidad para trasladarse a la escuela, el trabajo o actividades cotidianas en la capital potosina.

Movilidad en San Luis Potosí: aumento de scooters eléctricos

En vialidades como Venustiano Carranza, Himno Nacional, Salvador Nava y el Centro Histórico es cada vez más común observar a personas jóvenes utilizando scooters eléctricos o bicicletas asistidas, principalmente en trayectos cortos, donde buscan ahorrar tiempo y dinero frente al tráfico vehicular y los elevados costos de mantener un automóvil particular.

Actualmente, en México los scooters eléctricos más accesibles rondan entre los 7 mil y 12 mil pesos, mientras que algunos modelos de bicicletas eléctricas plegables pueden encontrarse desde los 6 mil 999 pesos. Modelos con mayor autonomía o velocidad alcanzan precios de hasta 20 mil pesos, todavía muy por debajo del costo de un automóvil nuevo, cuyo precio promedio supera los 300 mil pesos en agencias.

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Usuarios destacan ahorro y eficiencia en transporte eléctrico

Tiendas departamentales y plataformas comerciales ofrecen scooters con autonomías de entre 25 y 50 kilómetros por carga, velocidades de hasta 45 kilómetros por hora y tiempos de carga de seis a ocho horas. Algunos de los modelos más comercializados en línea oscilan entre 7 mil 900 y 15 mil 900 pesos, dependiendo de la potencia y batería.

Además del ahorro económico, usuarios destacan que estos vehículos permiten reducir tiempos de traslado y gastos en combustible. En foros y comunidades digitales de movilidad urbana, personas señalan que el costo de una bicicleta eléctrica puede recuperarse en menos de un año debido al ahorro en gasolina y transporte.