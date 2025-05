La 4T no se doblará ante el crimen, dice Morena en San Lázaro

Tras expresar su "enérgica condena" al asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores cercanos de Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, y Jorge Carlos Ramírez Marín, senador del Partido Verde, advirtieron que el movimiento de la Cuarta Transformación jamás aceptará un pacto con el crimen organizado.

En entrevista, el diputado de Zacatecas confió en que habrá una investigación exhaustiva sobre estos hechos, incluida la posible implicación del crimen organizado.

"Lo que sí tienen que entender es que nunca vamos a aceptar ningún pacto, ninguna tregua. Vamos a combatir a todos los criminales, no hay lugar para la impunidad, y vamos a hacer todo, hasta nuestra vida dar, para que todos tengamos seguridad. (...) Jamás aceptaríamos ningún pacto nosotros con los criminales.

Ramírez Cuéllar recalcó que la disminución de los delitos en la capital del país ha sido posible gracias a que se ha combatido a todos los criminales. "En esta ciudad se ha combatido a todos los grupos criminales, no se ha dado espacio a la impunidad, y eso ha permitido bajar los delitos. (...) No vemos absolutamente ninguna excepción. No aceptamos ningún pacto, vamos a ir a fondo...", insistió.

Jorge Carlos Ramírez Marín, senador del Partido Verde, afirmó que todo indica que el doble crimen tiene que ver con una venganza contra la jefa de gobierno por la captura de criminales. Sin embargo, advirtió que eso no va a doblar a las autoridades ni a la Cuarta Transformación.

"El crimen organizado tiene que saber que no nos va a doblar, no nos va a hacer retroceder, es una determinación del pueblo de México vivir en paz, y es una obligación de su gobierno corresponder a eso. No podemos dar marcha atrás, es tremendamente triste, lamentable que se siguen dos vidas, esperemos a las investigaciones, pero es muy probable, es muy fácil suponer que están vinculadas a una venganza por el avance de la lucha contra el crimen organizado en la Ciudad de México", enfatizó.