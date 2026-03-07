La Alerta de Género se mantiene en 3 municipios

Ante las cuatro muertes violentas que se acumulan en el 2026, dos tipificadas como feminicidios, Gloria María Guadalupe Serrato Sánchez, encargada de Despacho de la Secretaría de la Mujer e Igualdad Sustantiva (SEMU), recalcó que se mantiene la Alerta de Violencia de Género en tres municipios de la entidad.

Sin embargo, evaluó que luego de la declaratoria emitida el 21 de junio del 2017 por la Secretaría de Gobernación (Segob), las medidas emergentes y temporales y "ya hemos superado ese tiempo", dijo.

Recordó que, si bien a Matehuala, Tamuín y Tamazunchale se les retiró la medida emergente, persiste en San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Ciudad Valles.

Enfatizó que, a diferencia de las autoridades municipales, la SEMU realizó una intervención directa con las familias de las dos víctimas de feminicidio, una en la colonia capitalina de Las Flores y la segunda, en la comunidad de Pardo, en Villa de Reyes.

Explicó que el grupo de especialistas realizó una visita con los residentes donde se suscitaron los crímenes, a fin de generar un proceso de sanación con las mujeres del lugar y atender a las familias de las potosinas asesinadas.

"Hemos estado trabajando con una intervención directa (...) esto no había ocurrido en una muerte violenta, ni feminicidio en el municipio de Villa de Reyes", manifestó Serrato Sánchez.