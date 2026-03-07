logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

SOBRIOS ESPONSALES

Fotogalería

SOBRIOS ESPONSALES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

La Alerta de Género se mantiene en 3 municipios

Por Rubén Pacheco

Marzo 07, 2026 03:00 a.m.
A
La Alerta de Género se mantiene en 3 municipios

Ante las cuatro muertes violentas que se acumulan en el 2026, dos tipificadas como feminicidios, Gloria María Guadalupe Serrato Sánchez, encargada de Despacho de la Secretaría de la Mujer e Igualdad Sustantiva (SEMU), recalcó que se mantiene la Alerta de Violencia de Género en tres municipios de la entidad.

Sin embargo, evaluó que luego de la declaratoria emitida el 21 de junio del 2017 por la Secretaría de Gobernación (Segob), las medidas emergentes y temporales y "ya hemos superado ese tiempo", dijo.

Recordó que, si bien a Matehuala, Tamuín y Tamazunchale se les retiró la medida emergente, persiste en San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Ciudad Valles.

Enfatizó que, a diferencia de las autoridades municipales, la SEMU realizó una intervención directa con las familias de las dos víctimas de feminicidio, una en la colonia capitalina de Las Flores y la segunda, en la comunidad de Pardo, en Villa de Reyes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Explicó que el grupo de especialistas realizó una visita con los residentes donde se suscitaron los crímenes, a fin de generar un proceso de sanación con las mujeres del lugar y atender a las familias de las potosinas asesinadas.

"Hemos estado trabajando con una intervención directa (...) esto no había ocurrido en una muerte violenta, ni feminicidio en el municipio de Villa de Reyes", manifestó Serrato Sánchez.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Avanza 50% renovación de drenaje en Justo Corro
    Avanza 50% renovación de drenaje en Justo Corro

    Avanza 50% renovación de drenaje en Justo Corro

    SLP

    Redacción

    Interapas instala nueva tubería.

    Empoderamiento femenino requiere autonomía económica: Silvia Olmedo
    Empoderamiento femenino requiere autonomía económica: Silvia Olmedo

    Empoderamiento femenino requiere autonomía económica: Silvia Olmedo

    SLP

    Redacción

    Conferencia por el 8M en SLP

    Módulos entregan hologramas 2026 en Tangamanga
    Módulos entregan hologramas 2026 en Tangamanga

    Módulos entregan hologramas 2026 en Tangamanga

    SLP

    Redacción

    Finanzas instaló módulos para recoger hologramas tras pagar control vehicular.

    UPSLP está por solventar observaciones de auditorías, dice Néstor Garza
    UPSLP está por solventar observaciones de auditorías, dice Néstor Garza

    UPSLP está por solventar observaciones de auditorías, dice Néstor Garza

    SLP

    Rubén Pacheco

    La Auditoría Superior de la Federación detectó un daño de casi 5 millones de pesos en recursos federales de la UPSLP.