La capital e Interapas, entre los más observados por el IFSE: Gámez

El municipio de San Luis Potosí y el Interapas estarían entre los entes más observados por el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) en la auditoría a la Cuenta Pública 2023, señaló el diputado Luis Fernando Gámez Macías, presidente de la Comisión de Vigilancia a la Función de Fiscalización del Congreso del Estado.

Señaló que este viernes, dicha comisión tendrá una reunión con el titular del IFSE, Rodrigo Lecourtois López, para hacer el análisis, estudio y, en su caso, aprobación del dictamen con el informe final de auditoría, para ser enviado posteriormente al Pleno del Congreso.

Gámez Macías declaró que entre los cuatro entes más observados se encuentran la capital y el organismo operador de agua, sin embargo, no informó los montos de las observaciones.

Añadió que las observaciones hechas al Interapas se suman como uno de los motivos que deben sustentar la desaparición del organismo, un argumento que será contemplado en una nueva iniciativa para su extinción.

"Voy a presentar una nueva iniciativa incluyendo esta parte de la vigilancia. No sólo está en números rojos el Interapas, no sólo no presta el servicio, porque tiene una deficiencia técnica con una pérdida de agua de más del 50 por ciento, sino también, desprendido del resultado de las auditorías, nos señala que los recursos humanos y materiales, no han tenido el cuidado debido", declaró Luis Fernando Gámez.