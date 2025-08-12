La capital incrementa 25% recursos a Bomberos

A partir del mes de julio del 2025, el Ayuntamiento de San Luis Potosí incrementó en un 25 por ciento sus aportaciones mensuales para el Cuerpo Metropolitano de Bomberos, lo que implica un monto de un millón de pesos.

Esto de acuerdo con la información presente en la Plataforma Estatal de Transparencia (PET), específicamente en el artículo 84 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de San Luis Potosí, el cual establece la obligación de los sujetos obligados para publicar de forma mensual sus egresos.

En este sentido, el ayuntamiento reportó un incremento en el pasado mes de julio correspondiente a la aportación mensual hacia el Cuerpo de Bomberos, al pasar de 800 mil a un millón de pesos, el cual, es un recurso que proviene del ingreso por cobro de parquímetros.

Al respecto, el alcalde de la capital potosina, Enrique Galindo Ceballos, señaló que el ayuntamiento capitalino es el ente público que mayor aportación genera hacia los bomberos, y refirió que no existe ningún retraso en el recurso que se entrega de forma puntual mes con mes

"Hoy los Bomberos reciben un millón de pesos mensuales, 12 millones de pesos anuales, me parece que es una aportación muy importante, si somos la ciudad en donde más servicios dan y, por tanto, somos los que más apoyamos".

Explicó que existe un diálogo constante con el comandante Adolfo Benavente Duque para determinar en que función pueden apoyar a los bomberos y adelantó que próximamente entregarán un camión que fue solicitado anteriormente.