La capital ya no recibirá 100 mdp tras la separación de Pozos

Para el último trimestre del año, la separación de Villa de Pozos del Ayuntamiento de la capital podría generar un recorte de 95 a 100 millones de pesos, sin embargo, estos recursos no impactarán significativamente en las arcas de la capital ni afectarán los compromisos de fin de año.

Al respecto, el alcalde Enrique Galindo Ceballos explicó que si bien hay recursos que ya no se podrán recaudar en el nuevo municipio, por otro lado hay gastos e inversiones que ya no tendrán que aplicarse allá, por lo que habrá "una especie de compensación" que no pone en aprietos las finanzas del municipio de San Luis Potosí.

Con todo y la ausencia de Villa de Pozos, el alcalde dijo que procurará "no bajar nuestra expectativa financiera o al menos, mantenerla. Estaremos cerrando el año fiscal con 4 mil 600 o 4 mil 800 millones de pesos de recaudación. Mi intención es, ajustando lo de Pozos, poder tener la misma capacidad de ejercicio del gasto".

De las participaciones federales que llegan a través del estado, Galindo Ceballos comentó que sí se han registrado recortes que obligan a hacer ajustes presupuestales cada mes, pero que se espera "cerrar el año sin sobresaltos, que hasta ahora no los hemos tenido, y cumplir todos los compromisos".

Añadió que ya se trabaja en la confección de la Ley de Ingresos para el 2025 pero que corresponderá al nuevo Cabildo, a partir del 1 de octubre próximo, aprobar dicha ley para luego enviarla al Congreso del Estado a más tardar el 15 de octubre para su análisis y posterior votación.