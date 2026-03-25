La CEDH hizo 20 recomendaciones a la policía de Matehuala

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) informó que en lo que va de este año, no se han emitido recomendaciones para la Policía Municipal de Matehuala, pero sí hubo una en 2025, además de que ese año, la corporación acumuló 20 quejas por diversas violaciones a los derechos de las personas.

Esto, de acuerdo con datos proporcionados por el área de Comunicación Social del organismo autónomo y en el marco de noticias recientes que dieron a conocer la detención, por parte de autoridades estatales y federales, de Jorge "N", director de la Policía Municipal de Matehuala por presunta posesión de diversas dosis de marihuana y de la droga conocida como "cristal".

La recomendación 13/2025 fue emitida el 18 de diciembre del año pasado por detención arbitraria, amenazas o intimidación y lesiones en contra de cuatro miembros de una familia por parte de seis agentes de la Dirección General de Seguridad Pública del citado municipio y, en ese entonces, la CEDH recomendó la reparación del daño, la protección de las víctimas, la capacitación del personal policiaco en temas de derechos humanos y la sujeción a proceso administrativo de los agentes involucrados en el caso. En 2024, la misma corporación fue objeto de tres recomendaciones por parte de la CEDH por temas graves, como detenciones arbitrarias, golpizas, vejaciones sexuales y uso excesivo de la fuerza en contra de diversas personas detenidas.

Medios informativos de Matehuala señalan una profunda y prolongada "crisis ética y de confianza en la corporación policial", agravada por la falta de sanciones internas firmes hacia sus elementos y la ausencia de reformas estructurales que eliminen

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vicios corporativos.