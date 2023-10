La FGE tiene información distinta sobre impunidad en SLP: Ruiz Contreras

"La información que tiene Fiscalía es diferente. Los resultados hoy por hoy son totalmente distantes a lo que se refleja en estas estadísticas", defendió José Luis Ruiz Contreras, titular de la Fiscalía General del Estado.

Asumió lo anterior luego de reportes recientes de la organización México Evalúa y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) que exponen el incremento de la impunidad y poca efectividad de la FGE en las carpetas de investigación, respectivamente.

En entrevista, informó que todas las carpetas iniciadas en el 2022 por el delito de feminicidio, se han resuelto de manera favorable.

Adujo que, el que no haya una pena en las investigaciones, es un dato específico que puede generar impunidad, sin embargo, se trata de estrategia de defensa, a la cual tienen derecho las partes inmiscuidas.

Advirtió que la apertura de 55 mil carpetas de investigación -como sucedió en el 2022- no significa que todos los asuntos correspondan a la comisión de un delito, sino a temas agrarios, civiles o de otra competencia.

Una vez hecho lo anterior, exteriorizó que se procede a reducir tales indagatorias y posteriormente definir cuáles se solucionan en la FGE y cuántas se remiten al Poder Judicial del Estado.

"Hoy por hoy todos los feminicidios del 2022 están resueltos y son delitos prioritarios. Hay otros delitos no prioritarios como el despojo y algunos otros que no son prioritarios, pero tienen la misma atención, pero no específicamente requieren una sanción", declaró.