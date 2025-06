La fiscalía investiga embarazos en niñas menores de 14 años

La titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Manuela García Cázares, confirmó que en San Luis Potosí se investigan de oficio los casos de niñas menores de 14 años que resultan embarazadas, al tratarse legalmente de un delito de violación, incluso si hubo aparente consentimiento.

Explicó que estos hechos se consideran como “violación específica” y se persiguen sin necesidad de denuncia. “El tener relaciones sexuales, aún con consentimiento, con menores de 14 años, constituye una violación, y más cuando hay embarazo”, señaló. En este tipo de situaciones, la Fiscalía Especializada en Atención a la Mujer da seguimiento inmediato.

Uno de los casos más recientes, dijo, ocurrió en el municipio de Matehuala, donde una niña de 11 años dio a luz, presuntamente tras ser agredida sexualmente por un hombre de 47 años. El caso fue difundido por la Secretaría de Salud Federal y se encuentra entre los más graves a nivel nacional por la diferencia de edad entre la víctima y su agresor.

La fiscal indicó que en cuanto una menor embarazada es atendida en un hospital, se activa de inmediato la investigación por parte del Ministerio Público, sin necesidad de denuncia previa. Recalcó que, en la mayoría de los casos, el agresor es mayor de edad y no se requiere que exista violencia física para que el hecho se tipifique como delito.

Agregó que si bien, no se tienen cifras altas de denuncias formales, la situación se presenta con frecuencia. Muchas veces las víctimas no reportan lo ocurrido por miedo o presión del entorno, pero el embarazo en una menor de edad, basta para que se active el protocolo. La Fiscalía también tiene conocimiento de un caso similar en un municipio de la Huasteca potosina, aunque por ahora no se ha informado si existen personas detenidas o más casos en otras regiones del estado.