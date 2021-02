La gente y no los dirigentes decidirá a la mejor candidata para Morena, afirma Gabino Morales

El delegado de los programas federales del Bienestar, Gabino Morales Mendoza, reiteró que será la gente y en especial, la militancia de Morena, la que decida cuál de las cinco precandidatas a gobernadora es la que tiene un mejor perfil para competir en las elecciones del próximo 6 de junio.

Declinó hacer mayores comentarios sobre la contienda interna de su partido, expresando que "en todos los partidos hay procesos, no sólo en Morena. Hay en el PAN, en el PRI, con formas distintas, pero esto es parte de la vida institucional y democrática de los partidos y de los procesos electorales, pero ya no voy a hablar más, porque luego parezco el padre Priego: Hablando de lo que no debo y metiéndome en donde no debo".

Afirmó, sin embargo, que "Morena está por encima, incluso, de los dirigentes. Una vez lo dijo el presidente López Obrador: Morena es mucho partido para tan pocos dirigentes, y yo coincido con eso. En Morena es mucho más grande la militancia, pero a final de cuentas son temas y procesos propios de los partidos".

Aclaró que "a mí y a otros nos parió Morena, pero en estos momentos mi partido se llama México y esa es mi encomienda. Yo decidí quedarme a ayudarle al presidente y a realizar una labor de gobierno y a eso me quiero dedicar; no distraerme, además de que tenemos mucho trabajo ahorita".

En el tema de las vacunas contra la COVID-19 y otros asuntos de salud, el delegado recomendó no perderse las conferencias del doctor Hugo López-Gatell, las que consideró "clases magistrales" por su nivel técnico, en lugar de hacer caso a noticias falsas y "cadenitas" que circulan por redes sociales y que ponen en entredicho la efectividad de las dosis que aplica y aplicará el Gobierno federal.

Sobre la saturación de la plataforma para la inscripción de personas adultas mayores a la vacunación contra la COVID-19, Morales Mendoza dijo que "eso nos habla de que sí existe el interés de la población por acceder a esta vacuna. Hubo una demanda excesiva, pero seguramente se resolverá el aspecto técnico, ya que se pondrán a disposición más servidores".