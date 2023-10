La Guardia Nacional se pasma ante emergencias

Haber esperado a que ocurriera la tragedia en vez de prevenirla, habla de que la Guardia Nacional está muy lejos de ser un cuerpo de seguridad que garantice la integridad de los ciudadanos, aseguró Miguel Naya Guerrero, exsecretario técnico del Consejo Estatal de Seguridad Pública, en referencia a lo ocurrido en Acapulco con el huracán Otis.

Agregó que esa corporación es un cuerpo de seguridad que no sabe reaccionar, porque sus agentes se la pasan trepados en sus patrullas, y en ocasiones son los responsables de que por falta de logística provoquen viajes de 6 horas, para recorrer cortas distancias en carreteras federales cuando hay una contingencia.

Explicó que durante un tiempo a nivel internacional se conoció de la proximidad de la contingencia y ya había que estar tomando previsiones, incluso con personal que ayude en intervención, con el fin de que se determine si hay una situación leve o muy compleja.

“Si la situación está muy complicada se debe intervenir desde antes, y si no pasa nada entonces los guardias nacionales van para atrás, pero no sin haber estado listos para lo que ocurriera”, dijo.

Recordó que hay gente que de manera preventiva ya lleva donativos para paliar la contingencia, pero no es posible que vayan a un lugar seguro si ni siquiera están dispuestos centros de acopio en previsión de lo que ocurrirá.

“¿Dónde está la organización de la que tanto presumen los militares, dónde están los puestos no solo de recepción de donativos sino de dispensa? Los noticieros advierten que Acapulco enfrentará una situación muy difícil y no sé qué les pasa que por ejemplo no sólo no intervinieron a tiempo, sino que no consideraron más que la zona turística, y no se ve que hayan volteado a ver a la gente de la montaña que tiene casas con techos de lámina”, cuestionó.