La inseguridad frena aspirantes al 2027: MC

La inseguridad en el país ya está influyendo en la definición de candidaturas y en la posibilidad de participación política en San Luis Potosí, donde aspirantes con trayectoria están optando por no contender ante el riesgo, advirtió la dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano.

Marvely Costanzo, presidenta del Consejo Político Estatal y consejera nacional del partido, señaló que la competitividad electoral no puede definirse únicamente por el trabajo territorial de los últimos años, sino también por los perfiles disponibles y el contexto de

seguridad, que calificó como un factor determinante.

La dirigente explicó que hay personas con capital político y capacidad para competir que han decidido no participar debido al clima de violencia, lo que complica anticipar en qué distritos o municipios el partido podría ser competitivo. Afirmó que, en términos generales, Movimiento Ciudadano se asume con presencia en todo el estado, aunque advirtió que sería "aventurado" precisar escenarios.

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Costanzo señaló que el contexto obliga a establecer "candados" y, sobre todo, garantizar condiciones de seguridad para quienes integren las candidaturas, al advertir que la influencia del crimen organizado y su impacto en la vida pública es un factor que ya atraviesa las decisiones políticas en distintas regiones del país.

Recordó que en procesos anteriores se han registrado amenazas contra aspirantes en zonas como el Altiplano y la Zona Media de San Luis Potosí, y sostuvo que el reto inmediato será definir mecanismos de protección en un entorno donde la decisión de participar en política está cada vez más condicionada por el miedo.