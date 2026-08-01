logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Vozinha causa revuelo en Colo Colo con su fichaje en Chile

Fotogalería

Vozinha causa revuelo en Colo Colo con su fichaje en Chile

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

La juventud es un sector con muchos retos: Pérez

Por Martín Rodríguez

Agosto 01, 2026 03:00 a.m.
A
La juventud es un sector con muchos retos: Pérez
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Participar en un encuentro nacional juvenil no es todo ni lo suficiente para cambiar las cosas, porque ahora viene la verdadera batalla en el exterior y tienen que ser buscados los grupos juveniles para que los chavos recuperen su identidad y se apoyen a ser mejores, dijo Héctor Mario Pérez Villarreal, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano y arzobispo de Tulancingo.

      Mencionó el arzobispo que la renovación generacional ya está presente y viva, y es la que va a empujar lo venidero. Agregó que la juventud es un sector social llenísimo de esperanza, alegre y con inventiva, pero también con muchos retos. 

      Dijo estar seguro de que en el corazón de todos los jóvenes está el anhelo permanente de ser felices y la responsabilidad social es canalizarlos para que así ocurra. Explicó que el camino de felicidad no debe ser que los jóvenes se vean a sí mismos, sino que se encuentren con la satisfacción de ver a los demás. 

      Por lo que se refiere a las escenas que envuelven a la juventud, entre las que se encuentran los conflictos internacionales, otras situaciones con ideas que no son precisamente de paz y cuestiones que afectan a los jóvenes en su futuro o en sus posibilidades de desarrollo humano, el arzobispo de Tulancingo dijo que precisamente las reuniones de los jóvenes en comunión para crecer como personas, representan oportunidades para encontrarse a sí mismos, pero también a que caigan en la cuenta de que no están solos.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Dijo que tan solo para el caso de San Luis Potosí, en el congreso que se desarrolló la semana anterior, lo demostraron más de 6 mil 500 jóvenes. Añadió que luego de encontrarse a sí mismos y caer en la cuenta de que no están abandonados, lo que sigue es la batalla diaria para buscar grupos juveniles que vayan creciendo juntos, de manera que sigan caminando y vayan haciendo cosas cada vez mejores, propiciando las condiciones para aprovechar la renovación generacional que está viva y vibrante.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        INE-SLP, sin armas ante posibles actos anticipados de campaña
        INE-SLP, sin armas ante posibles actos anticipados de campaña

        INE-SLP, sin "armas" ante posibles actos anticipados de campaña

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        El Consejo General aún no ha emitido los lineamientos que deberán aplicar en esta materia

        INE favorece al partido en el poder: Sara Rocha
        INE favorece al partido en el poder: Sara Rocha

        "INE favorece al partido en el poder": Sara Rocha

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        La lideresa priista afirmó que México "está a punto de una dictadura"

        Deuda heredada nos parte la madre, dice Gallardo
        Deuda heredada nos parte la madre, dice Gallardo

        Deuda heredada "nos parte la madre", dice Gallardo

        SLP

        Rubén Pacheco

        Los créditos a largo plazo aumentan por intereses, afectando las finanzas estatales, señaló

        Zumaya denuncia agresiones durante recorrido por el República (video)
        Zumaya denuncia agresiones durante recorrido por el República (video)

        Zumaya denuncia agresiones durante recorrido por el República (video)

        SLP

        Redacción

        Trataron de impedir el acceso y algunos integrantes del equipo resultaron con golpes, señaló en un comunicado