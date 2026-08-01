La juventud es un sector con muchos retos: Pérez

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Participar en un encuentro nacional juvenil no es todo ni lo suficiente para cambiar las cosas, porque ahora viene la verdadera batalla en el exterior y tienen que ser buscados los grupos juveniles para que los chavos recuperen su identidad y se apoyen a ser mejores, dijo Héctor Mario Pérez Villarreal, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano y arzobispo de Tulancingo.

Mencionó el arzobispo que la renovación generacional ya está presente y viva, y es la que va a empujar lo venidero. Agregó que la juventud es un sector social llenísimo de esperanza, alegre y con inventiva, pero también con muchos retos.

Dijo estar seguro de que en el corazón de todos los jóvenes está el anhelo permanente de ser felices y la responsabilidad social es canalizarlos para que así ocurra. Explicó que el camino de felicidad no debe ser que los jóvenes se vean a sí mismos, sino que se encuentren con la satisfacción de ver a los demás.

Por lo que se refiere a las escenas que envuelven a la juventud, entre las que se encuentran los conflictos internacionales, otras situaciones con ideas que no son precisamente de paz y cuestiones que afectan a los jóvenes en su futuro o en sus posibilidades de desarrollo humano, el arzobispo de Tulancingo dijo que precisamente las reuniones de los jóvenes en comunión para crecer como personas, representan oportunidades para encontrarse a sí mismos, pero también a que caigan en la cuenta de que no están solos.

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Dijo que tan solo para el caso de San Luis Potosí, en el congreso que se desarrolló la semana anterior, lo demostraron más de 6 mil 500 jóvenes. Añadió que luego de encontrarse a sí mismos y caer en la cuenta de que no están abandonados, lo que sigue es la batalla diaria para buscar grupos juveniles que vayan creciendo juntos, de manera que sigan caminando y vayan haciendo cosas cada vez mejores, propiciando las condiciones para aprovechar la renovación generacional que está viva y vibrante.