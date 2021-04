La pandemia pasará factura al reparto de utilidades: IPAC

Las empresas en San Luis Potosí se preparan para el cumplimiento del pago de utilidades en el próximo mes, conforme lo establece la ley, sin embargo, derivado de las afectaciones de la contingencia sanitaria, el año laboral 2020 registró severas caídas por los paros técnicos y restricciones simultáneas lo cual influyó en el ritmo de operación.

El presidente de Industriales Potosinos, Max Ramos Regil, anticipó que este año el porcentaje será inferior a lo que los trabajadores han recibido en otros años, aunado a que incluso existen empresas que no lograron generar ganancias, por lo que no descartó que algunas se declaren en condición financiera crítica.

En este sentido, mencionó que los propios trabajadores son conscientes de ello, pues han sido testigos de que se ha destinado mayor recurso en la compra de insumos para garantizar una operación sin riesgos de contagios, aplicación de pruebas rápidas, además de acondicionamiento en los propios centros laborales.

"Ojalá haya, nadie dice que no se va hacer, pero estamos hablando de las utilidades del año pasado que muchas actividades se vieron mermadas para muchas empresas... pero también debemos decir que mucho de ese dinero que fue utilidad, en esta ocasión se tuvo que invertir para reinventarse y poder seguir operando", señaló.

Ramos Regil, precisó que las empresas que harán reparto de utilidades lo estarán haciendo en tiempo y forma conforme marca la ley, sin embargo, reconoció que el porcentaje será mucho menor a lo que se ha entregado en años anteriores.