La Pila incumple requisitos para ser municipio: regidor

Por su número de habitantes y la predominancia de suelo industrial que no compromete pobladores fijos, es muy difícil que La Pila reúna los requisitos para pasar de su categoría de delegación de la capital a municipio, además de no tener historia a ese respecto, informó el regidor de la Comisión Edilicia de Delegaciones de la capital,

Alejandro Fernández Fernández Hernández.

Explicó que tampoco hay forma de acreditar la extensión territorial para agregar a las características de un municipio, en los términos legales actuales, pero basta con quedarse con los habitantes necesarios para fundar una alcaldía y su jurisdicción territorial.

Recordó que La Pila cuenta con un presupuesto propio para su forma de organización como delegación, pero depende directamente de los designios de la capital, y tal y como ocurre con Bocas, ellos presentan su plan operativo anual y dependen de los recursos que envía la alcaldía.

Recordó que en general una delegación incluso puede ser una acción administrativa mucho más difícil que la creación de un municipio como ocurrió con Villa de Pozos, pero por el contrario, la capital está en vías de generar una nueva delegación en la zona de Escalerillas.