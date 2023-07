La presa San José cumple 120 años

La presa San José cumplirá 120 años desde que se llenó por primera vez y recibirá ese aniversario en medio de una profunda crisis del agua.

No ha llovido y las necesidades de la ciudad exigen como mínimo, el caudal que aportaba la presa El Realito, condición que no sucederá si la Comisión Estatal del Agua no logra que la empresa operadora sustituya

el acueducto.

El 120 aniversario se cumple en ocasión de aquel 3 de septiembre de 1903, cuando quedó llena la presa San José, con sus más de 8 millones de metros cúbicos de capacidad, sin el azolve acumulado con el paso de los años.

La Compañía de Aguas de San Luis Potosí que la operaba, fue fundada en 1894 por Felipe Muriedas y Matías Hernández Soberón y en 1938, los terrenos e instalaciones fueron vendidos al gobierno del estado, quien a su vez transfirió la responsabilidad del uso al Ayuntamiento de la Capital y desde 2022, la administra el Interapas.

La planeación con la idea inicial comenzó en 1863 y la concesión fue otorgada el primero de junio de 1876, aunque la misión inicial era regar huertas como parte de un proyecto de mediados del siglo XXI, finalmente cambió su misión al abastecimiento de agua potable a la zona urbana por el crecimiento de la ciudad.

El proyecto fue idea del ingeniero Guillermo Reiter, y la construcción fue dirigida por el ingeniero José M. Siliceo. Comenzó su servicio en el periodo de gobierno de Blas Escontría.

La construcción concluyó el 19 de marzo de 1903, pero se llenó hasta el 3 de septiembre del mismo año. La cortina mide 32 metros de altura por cien metros de largo, y el embalse enfrenta una severa sequía, por falta de lluvias y ausencia de flujo de las otras presas.