La Profepa ordenó cierre de El Zapote desde el 1 de enero

Una publicación de la propia Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) hace constar que desde el 1 de enero pasado, venció el plazo para que la alcaldía de Soledad de Graciano Sánchez, hubiera remediado la determinación de un sitio de disposición final de su basura, con el fin de dejar de utilizar El Zapote, clausurado en octubre del año anterior.

La clausura total del sitio estaba programada para cobrar vigencia el 31 de diciembre pasado, plazo fijado por la dependencia Federal para cumplir con la reducción gradual de los residuos ingresados hasta llegar a la suspensión total de operaciones.

En un comunicado de la época, la Pofepa difundió la clausura parcial condicionada el 10 de octubre de 2025. En ella y luego de explicar una serie de condicionantes de restauración o remediación, ordenó minimizar los riesgos ambientales para corregir las deficiencias.

La Profepa justificó la clausura con el artículo 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, misma que incluye multas y clausura definitiva para el incumplimiento a las disposiciones en materia de manejo de residuos sólidos urbanos.

La clausura se derivó de una denuncia presentada por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), a raíz de una serie de visitas de inspección del 30 de septiembre al 2 de octubre, en que la Profepa determinó el incumplimiento de la empresa Servicios Primarios y Reciclados del Potosí, compañía que la alcaldía de Soledad dice que es la prestadora del servicio de disposición final.