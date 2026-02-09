La Salud es mi compromiso: Estela Arriaga
La Presidenta del DIF Municipal anuncia la Ruta de la Salud 3.0
La presidenta del DIF Municipal, Estela Arriaga Márquez, anunció el regreso de la Ruta de la Salud, una estrategia que se ha consolidado como la política pública más cercana a la ciudadanía del Gobierno de la Capital que encabeza el Alcalde Enrique Galindo, al llevar servicios médicos directamente a las colonias.
En sus ediciones anteriores, este programa ha recorrido más de 400 colonias y ha beneficiado a más de 80 mil personas, priorizando la atención preventiva y el acceso oportuno a la salud.
En esta cuarta edición, la Ruta de la Salud continuará ofreciendo servicios gratuitos de medicina general, así como la entrega de lentes y aparatos auditivos, con el objetivo de atender de manera integral a las y los potosinos, especialmente en zonas donde el acceso a servicios médicos es limitado. El programa busca detectar oportunamente padecimientos y mejorar la calidad de vida de la población.
Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de acercar la salud a las familias, fortaleciendo un modelo de atención directa en colonias que ha demostrado resultados tangibles y una alta aceptación ciudadana, al poner en el centro el bienestar y la atención médica digna para todas y todos.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Prevén inversión de 50 mdp en distritos de riego de SLP
Rubén Pacheco
Conagua se une al Plan Hídrico Nacional para asegurar agua de calidad en San Luis Potosí
Estado declara área natural protegida al parque Villa Hidalgo
Rubén Pacheco
Descubre cómo se protegen y restauran los sistemas naturales en Villa Hidalgo, ahora bajo la categoría de Área Natural Protegida.
SEGE apuesta por uso moderado del celular en aulas
Rubén Pacheco
Juan Carlos Torres Cedillo, titular de SEGE, comenta sobre la importancia de regular el uso de celulares en el ámbito educativo.