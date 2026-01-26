La SCT fija bases para taxímetros en la entidad

Con el objetivo de dar certeza al cobro del servicio de taxi y fortalecer la regulación del transporte público, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del Gobierno del Estado emitió un acuerdo para establecer las bases del otorgamiento de permisos temporales para la operación de taxímetros en la zona conurbada de San Luis Potosí, así como en los municipios de Soledad de Graciano Sánchez y Ciudad Valles.

De acuerdo con la SCT, los permisos tendrán una vigencia de un año y podrán ser solicitados por personas físicas o morales que cumplan con la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SCFI-2003, cuenten con certificación de la Secretaría de Economía y acrediten su situación legal y fiscal dentro del estado.

El documento establece además requisitos específicos para la instalación y funcionamiento de los dispositivos, así como fechas precisas para la recepción de solicitudes, abriendo de manera excepcional un periodo del 16 al 30 de enero de 2026, lo que permitirá regularizar la prestación del servicio desde el inicio del año.

Con esta medida, la autoridad estatal busca homologar criterios, evitar cobros irregulares y fortalecer la confianza en el servicio de taxi, en zonas donde el uso del taxímetro ya es obligatorio, apostando por un esquema de mayor orden y supervisión en beneficio tanto de usuarios como

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

de concesionarios.

El acuerdo define al taxímetro como un servicio auxiliar de transporte público, por lo que su operación deberá sujetarse a lineamientos técnicos, administrativos y de supervisión, con el fin de garantizar tarifas claras y transparentes para las personas usuarias.