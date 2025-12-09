La SICT le da respiro a camioneros

La prórroga hasta el 31 de diciembre para aplicar las verificaciones de condiciones físicas de las unidades, ayudará a los transportistas a estabilizar la situación, porque por añadidura no serán pagadas las multas que habría establecido la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en caso de que la medida hubiera entrado en vigor ahora, aseguró Rafael Hernández Montalvo, delegado de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC).

Dijo que hay un 60 por ciento de parque vehicular que antes de la publicación del decreto estaba en espera de la reunión de los requisitos de documentación, y se tenía confianza en que los trámites avanzarían para dejar a los operadores y propietarios en condiciones de no quedar sujetos a multas ni a la acción de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para la aplicación de las sanciones. El aplazamiento incluye el hecho de que la autoridad federal pospone la verificación de los camiones tanto de condiciones físicas como de emisiones contaminantes.

Dijo que al haber una prórroga, es posible determinar la forma en que será actualizada la papelería de cada camión. No hubo nada y el propio gobierno recorrió el plazo hasta terminar 2025.

Comentó que las verificaciones no se realizan y hay una prórroga, pero hay algunas que se van venciendo y aquellas que ya se vencieron están exentas de multa.

El Diario Oficial de la Federación publicó los términos de la prórroga y le dio vigencia, pero el plazo está por vencerse y los transportistas deberán participar en la verificación tanto de condiciones físicas como mecánicas y de emisiones contaminantes, de manera paralela al cumplimiento de los requisitos de documentación.