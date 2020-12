La UASLP cuenta con ultracongeladores para conservar vacunas

Alejandro Javier Zermeño Guerra, rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) indicó que diferentes áreas de la salud de la Institución, cuentan con ultracongeladores, "donde se podrían conservar las vacunas contra Covid-19 por algún tiempo. Sin embargo, no tenemos la capacidad para poder distribuirlas".

Dijo que en caso de que llegara al Estado una cantidad de vacunas que requiriera espacio para su conservación las UASLP estaría en posibilidad de brindar ese apoyo.

"Podríamos proporcionar un espacio para la conservación, podríamos ofrecerlo, más no de distribuirlas. No tenemos capacidad de moverlas".

El rector universitario, el doctor Alejandro Javier Zermeño Guerra, dijo que la Universidad está en la mejor disposición de trabajar con la Secretaría de Salud, "si se requiere apoyo para la conservación, podríamos apoyar, pero solo eso. Hay una coordinación absoluta en todo, pero el tema en especial no lo hemos hablado".