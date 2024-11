La vida no derrota a Gerardo Torres

Por su edad, es casi imposible que consiga un empleo, por lo que desde hace más de cinco años, Gerardo Torres Zamora realiza las labores de un agente de tránsito en la avenida San Lorenzo y su cruce con las calles San Antonio y Eucaliptos de la colonia San José.

A sus 74 años de edad, dice tener suficiente fuerza y energía para apoyar la movilización de personas y vehículos en esta arteria a cambio de una moneda que la gente, de manera voluntaria, le otorga.

Entre cuatro y cinco horas invierte al día en esta zona, arribando alrededor del mediodía, pues señala que a esta hora es cuando hay un mayor cruce de estudiantes de educación primaria y secundaria, los que salen del turno matutino y están por ingresar al vespertino.

Así brinda su apoyo a estudiantes, trabajadores, amas de casa y demás personas que transitan por esta vía donde cruzan las vías del ferrocarril. Hay quienes le brindan una moneda, otros se pasan de largo y algunos automovilistas agradecen su buena intención y también aportan a su causa.

“Cuando estaba joven me iba a distintos cruceros cuando no tenía trabajo de albañil, muchos años trabaje en el Infonavit, pero ahora por mi edad ya nadie me da chamba. De lo que hacía ya no puedo, tengo que seguir en esto y agradezco que la gente de voluntad me dé una moneda”, señaló.

Contó que durante muchos años trabajó como albañil, en un inicio como ayudante, pero debido a la fuerza que requiere este trabajo, ya no le es posible.

Aunque habita en la colonia Morales en la capital potosina, se traslada hacia la colonia San José en Soledad de Graciano en busca del sustento para él y su esposa.

Desde antes de que se hiciera el puente en esta vialidad, con el cambio en el sentido de la circulación, prestaba su apoyo. Un tiempo también lo hizo en el cruce de la colonia Las Terceras en la intersección de las calles Jaime Sordo y Campo Santo.