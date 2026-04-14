Ladrones del restaurante de Crepas conocían operación del negocio

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, informó que las investigaciones por el robo registrado en el restaurante Pastel de Crepas el pasado sábado, ubicado en Lomas Cuarta Sección, apuntan a que quienes participaron en el ilícito, tendrían conocimiento previo de la operación interna del negocio.

El funcionario detalló que, de acuerdo con los primeros indicios y declaraciones de la parte afectada, la forma en que se llevó a cabo el robo revela información precisa sobre aspectos clave del establecimiento, como la ubicación y manejo de una caja fuerte, así como el funcionamiento del sistema de alarma.

"Hay una línea de investigación clara en cuanto a cómo funcionaba el negocio, por la manera en que se da el robo", señaló.

En este sentido, no se descarta que pudiera tratarse de personas con acceso o cercanas al restaurante, ya que dicha hipótesis forma parte de las líneas que siguen las autoridades.

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Villa Gutiérrez indicó que el caso ya se encuentra en manos de la Fiscalía General del Estado, instancia que será la encargada de profundizar en las investigaciones y deslindar responsabilidades.

Asimismo, destacó que este hecho rompe con la tendencia reciente en la zona poniente de la ciudad, donde, aseguró, no se habían registrado incidentes de este tipo desde hace tiempo, gracias a la presencia operativa y la coordinación con el sector restaurantero.

Finalmente, subrayó que se mantiene comunicación constante con cámaras empresariales y comités de comercio seguro, a fin de atender oportunamente cualquier incidencia y reforzar las estrategias de prevención en la capital.