Lamentan en Congreso hackeo a web de la FGE

El reciente hackeo a la Fiscalía General del Estado (FGE) dejó en evidencia la fragilidad de los sistemas informáticos del gobierno, advirtió el diputado Cuauhtli Badillo Moreno, presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso local.

El legislador calificó como "lamentable" la filtración de documentos oficiales y alertó que no se trata de un hecho aislado, pues casos similares han ocurrido en estados como Jalisco y Zacatecas.

Aunque la información más sensible no habría sido comprometida, Badillo confirmó que entre los documentos expuestos se encuentran cartas de no antecedentes penales. A partir de este incidente, llamó a revisar los protocolos de seguridad digital en todas las dependencias públicas y a fortalecer la capacitación del personal encargado del manejo de sistemas informáticos.

"El problema es que se siguen utilizando credenciales básicas que son fácilmente vulnerables. Eso permite a los atacantes ingresar y luego extorsionar con la información obtenida", advirtió.

El diputado consideró que la falta de preparación tecnológica es generalizada en el sector público, por lo que desde el Congreso se buscará impulsar una propuesta legislativa para que las instituciones cuenten con personal certificado y sistemas más robustos de protección de datos.

"No siempre está preparado. El tema tecnológico cada día esta actualizándose, cada día está avanzando. Es por eso que vamos a ver la manera de ver algún instrumento legislativo para poder hacer un llamado a que se certifiquen y podamos ir teniendo aún más protección de nuestros datos personales", declaró el legislador.

Badillo también pidió no politizar el tema y evitar que el incidente se utilice para desacreditar avances como el CURP biométrico, recientemente anunciado a nivel nacional. En ese sentido, consideró que el ataque podría tener motivaciones para frenar el impulso a la digitalización de trámites gubernamentales.

"No quisiera que fuera un tema de golpeteo mediático y político porque sí es un gran avance el tema del CURP biométrico y no quisiera pensar que esto vaya por ese lado para vulnerar este gran avance en materia de simplificación administrativa y en los temas digitales."