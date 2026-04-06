Las autoridades deben escuchar a expertos: GUA

La presión sobre los acuíferos en San Luis Potosí no ha disminuido de forma significativa y la infraestructura hídrica sigue sin transformarse al ritmo que exige la crisis. Así lo advirtió la doctora Alma Gabriela Palestino Escobedo, quien además señaló que persiste la falta de una coordinación efectiva en la toma de decisiones.

La coordinadora del Grupo Universitario del Agua (GUA) de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, planteó que, pese a algunos progresos, los retos de fondo siguen vigentes. Entre ellos, destacó que llevar el conocimiento técnico a la implementación de políticas públicas efectivas continúa siendo el paso más complejo, especialmente cuando se buscan resultados tangibles para la población.

Palestino Escobedo explicó que, si bien se han logrado avances importantes, como la consolidación de una agenda hídrica basada en evidencia científica y una mayor articulación entre academia, gobierno y otros sectores, estos esfuerzos aún no se traducen en cambios estructurales suficientes.

La agenda, presentada el 6 de mayo de 2025, marcó un punto de partida al establecer diagnósticos y definir acciones concretas bajo el principio de corresponsabilidad institucional y social.

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Sin embargo, subrayó que el contexto actual obliga a una revisión crítica: "¿Qué ha cambiado, qué no ha cambiado y qué sigue pendiente?", cuestionó. En ese sentido, insistió en que tomar decisiones sin información o con datos insuficientes ya no es una opción ante la magnitud de la crisis hídrica.

La coordinadora del GUA enfatizó que la generación de conocimiento no es suficiente por sí sola. Señaló que es indispensable que la información científica disponible sea utilizada por quienes toman decisiones, con el fin de cerrar la brecha entre lo que se sabe y lo que realmente se aplica en políticas públicas.