Las cifras no muestran alza en robos en la Z.I.

Luego de las denuncias de transportistas sobre asaltos a camiones de alimentos en la Zona Industrial de San Luis Potosí, el alcalde Enrique Galindo Ceballos sostuvo que las cifras oficiales no muestran un incremento de estos delitos en esa área y afirmó que existe un operativo permanente de seguridad con resultados positivos.

La declaración surge tras los señalamientos de Rafael Hernández Montalvo, delegado de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC), quien denunció que grupos armados han dejado de operar únicamente en carreteras para ingresar a la zona fabril, donde presuntamente roban camiones cargados con productos alimenticios que posteriormente se comercializan en tianguis o tiendas de abarrotes.

Al respecto, el edil capitalino afirmó que los transportistas participan en un esquema de coordinación en materia de seguridad y subrayó que, con base en los registros oficiales, los resultados han sido favorables. "Hay un grupo de coordinación para la Zona Industrial donde él participa y donde ha habido muy buenos resultados. A veces, sin datos, se hace alguna expresión de este tipo, pero yo me voy a la estadística y la estadística no engaña", señaló.

Galindo Ceballos explicó que en ese grupo de trabajo intervienen corporaciones de los tres niveles de gobierno, entre ellas el Ejército, la Guardia Nacional, la Guardia Civil Estatal y la policía municipal, con el objetivo de reforzar la vigilancia en uno de los corredores económicos más importantes de la capital potosina.

También matizó que los transportistas afiliados a la organización han sido víctimas principalmente de robos en carreteras cercanas al ingreso a la ciudad.