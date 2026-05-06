Las parteras laboran con incertidumbre

En el marco del Día Internacional de la Partera, mujeres que ejercen la partería tradicional en San Luis Potosí denunciaron que continúan enfrentando amenazas, obstáculos institucionales y falta de reconocimiento, pese a que reformas a la Ley General de Salud obligan a garantizar su labor y el derecho de las mujeres a decidir cómo y con quién parir.

Estela Hernández Martínez, partera tének originaria de Aquismón, señaló que en la entidad la restricción a la partería persiste bajo formas, como presiones institucionales contra quienes continúan atendiendo partos.

Afirmó que, en años recientes, parteras en el estado han enfrentado negativas para la expedición de certificados de nacimiento de bebés que atienden, así como amenazas por parte de personal del sector salud. "Recibí amenazas, posibles demandas", declaró, al referirse a intentos por frenar su trabajo fuera del sistema médico.

En San Luis Potosí no existe un padrón oficial, pero se estima que hay entre 300 y 350 parteras, principalmente en comunidades indígenas, aunque también en la capital.

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Hernández Martínez señaló que, aunque en 2020 y 2024 la Ley General de Salud reconoció su derecho a ejercer sin certificaciones obligatorias y a emitir certificados de nacimiento válidos, estas disposiciones no han sido aplicadas por las autoridades estatales.

Ante esta falta de implementación, parteras potosinas se sumaron a amparos promovidos en al menos otros siete estados contra la NOM-020-SSA-2025, en materia de partería, al considerar que impone registros y requisitos sin consulta previa.

Advirtió que, mientras no se apliquen los cambios legales y se mantenga la regulación actual, la partería tradicional en el estado continuará operando en condiciones de incertidumbre.