Legalización de autos "chocolate" será una estocada para estados con industria automotriz como SLP: Ramírez Konishi

Mientras Antonio Lorca Valle, diputado de Morena, dijo que la regularización de automóviles extranjeros en el país -anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador- debe enfocarse en el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) en materia ambiental, Héctor Mauricio Ramírez Konishi del PRI, advirtió que será una "estocada" y una "traición" a la zona centro y bajío, consideradas "cuna" de la industria automotriz de México.

Lorca Valle dijo que las NOM se modifican o actualizan cada cierto tiempo, por lo cual, cierta cantidad de los automotores extranjeros no cumplirían con las normatividades en diferentes aspectos regulatorios.

El también presidente de la Comisión de Desarrollo Económico del Congreso del Estado, enfatizó que donde hay un derecho, existe una obligación, por lo tanto, si se pretende ingresar más carros denominados "chocolates", no deben permitirse el acceso a los que incumplan las normas.

"Es un tema complicado porque conozco el sector automotriz, y muchas veces veces el valor de un carro chocolate no se equipara a lo de un carro nuevo, que sí paga impuestos y que no contamina", puntualizó.

Entrevistado por separado, Ramíre Konishi expuso que la industria automotriz y proveedurías de la zona centro y bajío de la República Mexicana, no sólo dependen de la exportación, sino también de la comercialización nacional.

El también coordinador parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), admitió que, para muchas personas la adquisición de un vehículo sólo es posible a través de la compra de una unidad extranjera, sin embargo, no puede ser en volumen como pretende López Obrador.

"Darle foro y darle un soporte para poder legalizar los vehículos de manera y de volumen, va afectar definitivamente a la industria automotriz y en un estado y una zona metropolitana como la de San Luis, tendría una repercusión seria en la generación de empleos", concluyó.