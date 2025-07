Legisladora se pronuncia contra dádivas de Tecmol

La diputada local por Morena, Nancy Jeanine García Martínez, se pronunció en contra del presunto uso político en la distribución de despensas en Ciudad Valles, luego de recibir reportes ciudadanos sobre la entrega y almacenamiento de apoyos alimentarios por parte del exdiputado José Luis Romero Calzada, conocido como “Tecmol”.

“Estoy muy en contra del tema de la dádiva, de estos temas del proselitismo”, declaró en entrevista. Según explicó, le hicieron llegar comentarios sobre el resguardo de despensas en un domicilio particular, lo cual calificó como un acto impropio. “Considero que no son actos competentes y estoy en contra de que se utilice este tipo de herramientas para hacerse promoción o para tomar facultades que no corresponden”, añadió.

García Martínez, representante del distrito 13 que incluye al municipio de Ciudad Valles, reconoció que no tiene atribuciones legales para intervenir directamente en el caso, dado que se trata de una propiedad privada. No obstante, señaló que sí puede pronunciarse y visibilizar la situación. “Podemos señalar, decir y manifestar que estamos en contra de este tipo de actos. Ya lo hemos visto con otros actores”, apuntó.

Las declaraciones de la legisladora se dan luego de que “Tecmol” anunciara en redes sociales la entrega de 10 mil despensas, presuntamente provenientes de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore). En los videos difundidos, el también excandidato a la gubernatura mostró imágenes del operativo de entrega.

Al ser cuestionada sobre si este tipo de acciones podrían representar una ventaja electoral para futuras candidaturas, la diputada consideró que no necesariamente. “La gente es muy viva, muy inteligente. Aunque alguien traiga recurso o despensas, muchas veces las personas se inclinan por ciertos perfiles. Aquí se trata de hacer una política diferente”, concluyó