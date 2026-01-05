Lentitud en obras del camino a Santa Rita

En este 2026, el gobierno de Villa de Pozos deberá enfocar sus esfuerzos en concluir obras como la rehabilitación del Camino a Santa Rita para terminar con una de las mayores fuentes de inconformidad de la población con respecto al desempeño de la primera administración del nuevo municipio.

Además, se deberá cuidar la calidad de los acabados de dicha obra, pues, al menos en redes sociales ya existen comentarios sobre cuarteaduras y hundimientos en algunos de los tramos recién acabados del nuevo pavimento.

El Camino a Santa Rita es una de las vialidades más transitadas de Villa de Pozos, pues comunica a la cabecera municipal con una de las localidades rurales más pobladas y de ahí, con la ruta carretera a Rioverde.

Las obras de rehabilitación de dicha vía comenzaron en 2025 en la administración encabezada por la concejal presidente María Teresa de Jesús Rivera Acevedo. Ahora, deberán finalizar con la mejor calidad posible ya bajo la supervisión de la diputada con licencia Martha Patricia Aradillas Aradillas.

Esta última, recientemente, informó de varias de las obras de pavimentación o de rehabilitación de calles logradas en el año recién concluido, como la calle Molino Rojo; el Paseo Valle de las Recuas; la calle Los Castillo; y las calles Los Ángeles; Pedro Mariano Anaya y Francisco Javier Echeverría.

Para este año, se espera avanzar o concluir las obras de Camino a Santa Rita y la Calle 70, así como la rehabilitación de la avenida Seminario, además del inicio de la rehabilitación de calles como Celaya y León en otros sectores de Villa de Pozos.