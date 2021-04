Les enmendaron la plana: X. Nava

Ni siquiera un tribunal local tiene derecho a violar derechos fundamentales como votar y ser votado, hay derecho a no militar y a la libre asociación y quien reelige son los votantes, no los candidatos, advirtió el candidato a la alcaldía por Morena, Xavier Nava Palacios.

Dijo que el resolutivo le merece un reconocimiento a los magistrados que hicieron su trabajo en función de las disposiciones legales y una interpretación democrática de la ley, y no se dejan llevar por otros intereses. Explicó que desde un principio sabía que tenía la razón y aseguro que nadie lo va a parar.

Xavier Nava recordó que un tribunal local ni siquiera estaba facultado para interpretar cosas que ni siquiera se encuentran reguladas en la Constitución; tampoco debía restringir el derecho fundamental a votar y ser votado, y considerar que es la ciudadanía quien tiene la facultad de elegir a un servidor público.

"El tribunal dice ´tú tienes derecho a participar y la ciudadanía tiene el derecho a elegir a quien quiera>, y en este caso no teníamos militancia y no podemos ser militantes de algo que no somos a la fuerza, porque ese es también el derecho a la libre asociación, y lo que vimos estuvo totalmente mal determinado por el tribunal local, y acabamos de ver ahora que les enmendaron la plana».