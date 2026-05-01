Leucemia, linfomas y tumores causas del cáncer infantil

En el marco del Día de la Niñez, las autoridades de salud en San Luis Potosí, identifican a las leucemias, los linfomas y los tumores del sistema nervioso central, como los principales tipos de cáncer infantil que se atienden en la entidad, concentrando la mayor carga de atención médica especializada.

De acuerdo con los Servicios de Salud de San Luis Potosí, estos padecimientos representan los diagnósticos más frecuentes en niñas, niños y adolescentes, en concordancia con las tendencias nacionales en oncología pediátrica, donde las leucemias encabezan la incidencia.

La atención de estos casos se concentra en la Unidad Médica Acreditada (UMA) ubicada en el Hospital Regional de Alta Especialidad Dr. Ignacio Morones Prieto, donde se brinda tratamiento integral a población pediátrica, principalmente a quienes no cuentan con seguridad social.

Cabe aclarar que, tras la transición del sistema de salud en la entidad, la atención primordial de estos casos infantiles ahora corresponde al modelo de IMSS-Bienestar, que asumió la operación de los servicios para población sin seguridad social en

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San Luis Potosí.

, incluyendo la cobertura de padecimientos oncológicos pediátricos.

En esta unidad especializada se realizan procesos que van desde la detección y diagnóstico hasta terapias oncológicas y seguimiento clínico, lo que permite atender de manera continua a pacientes con estos tipos de cáncer, considerados de alta complejidad.

Las cifras más recientes indican que en San Luis Potosí se detectan entre 60 y 70 nuevos casos de cáncer infantil cada año, muchos de los cuales corresponden a estos tres padecimientos. Además, el hospital mantiene a cientos de pacientes en control, con registros cercanos a los 200 menores en seguimiento en distintos periodos recientes.

Autoridades de la Secretaría de Salud de San Luis Potosí han reiterado que la detección oportuna es clave para mejorar el pronóstico, por lo que hicieron un llamado a la población a identificar signos de alerta y acudir de manera inmediata a servicios médicos.

Finalmente, la prevalencia de estos tipos de cáncer subraya la importancia de fortalecer la atención temprana y especializada, ahora bajo el esquema de IMSS-Bienestar, con el objetivo de ampliar las posibilidades de recuperación en la población infantil potosina.