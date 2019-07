Ley de Extinción de Dominio será revisada en septiembre

La Ley de Extinción de Dominio, tal y como está planteada, no es definitiva y será revisada nuevamente para diversas reservas en septiembre, por causas como el hecho de que no es posible incautar bienes sin mediar orden judicial, aseguró el diputado federal por el Partido del Trabajo, José Gerardo Fernández Noroña.

Sin embargo admitió que aunque él la votó a favor, ve una situación delicada y por ello hay un compromiso de revisarla.

Aseguró que por ejemplo es perfectible por lo que se refiere al posicionamiento del ex presidente nacional del PRI Enrique Ochoa Reza, en el sentido de que la autoridad debe emitir un informe justificado para incautar los bienes y en particular por aquellos que sufren deterioro en el apertura de un proceso.

Dijo que estuvo en Cozumel, Quintana Roo, y ahí encontró dos grandes transbordadores que transportaban gente de Playa del Carmen a Cozumel y que eran del ex gobernador Jorge Carrillo Olea, y se encuentran en el mar echados a perder y no se puede hacer nada con ellos.

Dijo que precisamente por ello hubo comentarios y preocupaciones legítimas de diversos partidos políticos que deberían incorporarse.

Explicó que el compromiso de revisar la ley tiene su base en las reservas observadas y entonces, podrá discutirse en el periodo ordinario de sesiones de septiembre.

Comentó que cualquier ley puede caer en excesos, pero está claro que si una autoridad judicial no pide que los bienes serán rematados, entonces el Poder Ejecutivo no lo puede hacer, puesto que se necesita del mandato de un poder que no sólo es independiente sino que incluso puede ser adverso.