Roban y sabotean pozos de Interapas

El alcalde de la capital Enrique Galindo Ceballos, reveló que han sufrido catorce casos de sabotaje en los pozos.

Dijo que por esa causa, ya hay catorce denuncias presentadas ante el Ministerio Público para investigar los casos.

Detalló que personas hasta ahora no identificadas han metido la mano intencionalmente para dañar la infraestructura en la planta de Los Filtros, en la planta Himalaya y en la planta Norte, donde un día regeneraron todo el cableado eléctrico y al otro día amaneció trozado y abandonado, no se lo llevaron.

Precisó que en cada caso, él instruyó al director de Interapas a que presentara denuncias penales contra quien corresponda.

Aseguró que no van a permitir que el esfuerzo que se hace de rescatar la infraestructura del agua de la ciudad, caiga en manos ajenas “que no sabemos quién ni sospecho de nadie, pero que no voy a permitir que esto quede impune, porque entonces no vamos a acabar nunca”.

Consideró que hay muy buena disposición de la Fiscalía para investigar los hechos que se han denunciado para avanzar .

Informó que van a proteger la infraestructura del agua y que al mismo tiempo se ordenará vigilancia coordinada con Cerro de San Pedro, alguna infraestructura que está en Soledad y la mayoría en San Luis Potosí.

“Hemos sufrido sabotajes en cuando menos 14 instalaciones del Interapas. Si sucede eso, pues no va a haber agua y no es imputable a nadie”.

Dijo que aunque haya cloro, aunque haya químicos, aunque haya todo, si hay ejercicios de sabotaje, “vamos a seguir sufriendo de agua. Los tenemos documentados se presentaron 14 denuncias al respecto”.