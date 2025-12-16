Ley de Ingresos 2026 fortalecerá proyectos estratégicos para SLP

El alcalde Enrique Galindo Ceballos agradeció a las y los legisladores por su sensibilidad para aprobar la Ley de Ingresos 2026 del Ayuntamiento de San Luis Potosí y por escuchar los planteamientos del Gobierno de la Capital, al destacar que el presupuesto tiene como principal beneficiaria a la población, pues se atenderán las principales necesidades de la ciudadanía.

El alcalde explicó que la Ley de Ingresos no solo regula la recaudación, sino que perfecciona los instrumentos para el cobro de contribuciones como el predial y la mejora de trámites, con el objetivo de lograr un equilibrio recaudatorio más eficiente. Detalló que el municipio cerrará el año 2025 con ingresos cercanos a los 4 mil millones de pesos, y que para 2026 se proyecta un presupuesto global —que incluye recaudación propia y participaciones estatales y federales— superior a los 4 mil 200 millones de pesos, sustentado en los ajustes y mejoras contemplados en la nueva ley.

Galindo Ceballos señaló que esta solidez financiera permitirá impulsar proyectos prioritarios, particularmente en materia de movilidad urbana, como las obras en El Saucito, la salida a Guadalajara, Villa Magna y Río Españita, algunas de ellas con la posibilidad de realizarse de manera conjunta con el Gobierno del Estado. Asimismo, destacó que se mantendrá el ritmo de pavimentación y rehabilitación de calles y avenidas, con obras integrales que incluyen banquetas, drenajes y tomas de agua, similares a las más de 115 vialidades atendidas durante el presente año.

El presidente municipal subrayó que el presupuesto 2026 también contempla la continuidad de los festivales culturales que han posicionado a San Luis Potosí a nivel nacional e internacional, como el Festival San Luis en Primavera, el Festival de las Letras, el Festival Urbano y el Festival de las Estudiantinas, además de considerar el contexto del año mundialista, lo que representa una oportunidad para seguir fortaleciendo la proyección cultural, turística y económica de la ciudad.

