"Ley Gobernadora" vulneraría derechos político electorales: JGTS

El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, confirmó que el veto ejercido por el Ejecutivo estatal sobre el decreto conocido como "Ley Gobernadora" se originó principalmente, por la necesidad de modificar el mecanismo de alternancia de género propuesto para la elección de gubernatura en San Luis Potosí.

Torres Sánchez explicó que el análisis jurídico realizado por el Gobierno estatal, detectó puntos del decreto que podrían vulnerar derechos político-electorales y limitar la libertad de los partidos para tomar decisiones internas sobre sus candidaturas. Sin embargo, subrayó que el señalamiento central, se enfoca en el diseño del criterio de paridad que obligaría a los institutos políticos, a postular alternadamente mujeres y hombres desde la siguiente elección.

De acuerdo con el secretario, la observación enviada al Congreso plantea que el principio de alternancia no se aplique de inmediato. En lugar de ello, se propone que para el proceso electoral de 2027 las fuerzas políticas puedan postular libremente a un hombre o una mujer, dependiendo de su definición interna y competitividad electoral.

La alternancia obligatoria comenzaría hasta la elección de 2033, y estaría determinada por la candidatura registrada previamente por cada partido. En términos prácticos, si una fuerza política compite con una mujer en 2027, su postulación de 2033 estaría restringida a un hombre; si postula un hombre en la próxima elección, entonces en 2033 tendría que registrar una mujer.

